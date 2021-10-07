Известно, сколько украинцев поддержит сборную на выездной игре с Финляндией

В пятницу, 8 октября, сборная Украины отправится на выездной матч с Финляндией в рамках отбора ЧМ-2022 по футболу. Вылет в Хельсинки запланирован на 16:45.

Сейчас сборная Украины готовится к ответственному матчу в режиме двухразовых тренировок.

Украинским болельщикам по квоте выделен гостевой сектор. Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков. Преимущественно стадион смогут посетить представители украинской диаспоры, проживающие в скандинавских странах.

Это связано с жесткими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Всего на территории Финляндии проживают около 35 тысяч украинцев.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Читайте также: Стадион на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%