Известно, сколько украинцев поддержит сборную на выездной игре с Финляндией

Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков

  • 07.10.2021 11:22
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Известно, сколько украинцев поддержит сборную на выездной игре с Финляндией
© УАФ

В пятницу, 8 октября, сборная Украины отправится на выездной матч с Финляндией в рамках отбора ЧМ-2022 по футболу. Вылет в Хельсинки запланирован на 16:45.

Сейчас сборная Украины готовится к ответственному матчу в режиме двухразовых тренировок.

Украинским болельщикам по квоте выделен гостевой сектор. Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков. Преимущественно стадион смогут посетить представители украинской диаспоры, проживающие в скандинавских странах.

Это связано с жесткими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Всего на территории Финляндии проживают около 35 тысяч украинцев.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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