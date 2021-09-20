Стадион на матче Финляндия – Украина разрешили заполнить на 90%

Сегодня, 20 сентября Федерация футбола Финляндии (ФФФ) начала предварительную реализацию билетов на матч отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября). Общая реализация билетов начнется 22 сентября.
Стадион на матче будет разрешено заполнить на 90% от его общей вместимости. Во время нахождения на стадионе обязательным является ношение защитной маски.
Стадион в Хельсинки, на котором пройдет матч, рассчитан на 40000 зрителей. Это значит, что матч смогут посетить 36000 болельщиков.
Напомним, на матч с Финляндией не был вызван Руслан Малиновский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.