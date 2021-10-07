Еще один украинский судья обслужит матч отбора на ЧМ-2022

Евгений Арановский назначен на матч Литва – Болгария

  • 07.10.2021 20:55
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Еще один украинский судья обслужит матч отбора на ЧМ-2022
© УАФ. Евгений Арановский

Украинская бригада судей во главе с Евгением Арановским назначена на матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Литвы и Болгарии. Он состоится в субботу, 9 октября, начало – в 16:00 по Киеву.

Ассистентами Арановского будут Владимир Володин и Александр Жуков. Резервный арбитр – Сергей Бойко. Арбитры ВАР – Николай Балакин и Андрей Скрипка.

Ранее Екатерина Монзуль была назначена на матч Андорра – Англия.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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