Бешикташ предложил Виде продлить контракт на два года

Экс-защитник «Динамо» не прочь остаться в Стамбуле, если сумеет договориться с клубом по финансам

  • 07.10.2021 18:35
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Бешикташ предложил Виде продлить контракт на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Руководство «Бешикташа» настроено продлить истекающий предстоящим летом контракт с 32-летним хорватским центрбеком Домагоем Видой, который в Украине известен по выступлениям в составе «Динамо».

Вида уже получил предложение подписать 2-летний договор с окладом в 1,75 миллиона евро в год.

Ожидается, что ответ защитника турецкий клуб получит после паузы на матчи национальных сборных.

Интересно, что в настоящий момент зарплата Виды в «Бешикташе» составляет порядка 3,5 миллионов евро за сезон.

Сам Вида не прочь остаться в Стамбуле, но только в том случае, если сумеет согласовать финансовый аспект с боссами «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что Виду заманивают большими деньгами в Саудовскую Аравию.

Источник — Sporx

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