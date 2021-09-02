Экс-динамовца Виду заманивают большими деньгами в Саудовскую Аравию

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», пользуется интересом в Саудовской Аравии.
Тамошний клуб «Аль-Иттифак» предложил Виде фантастические условия по контракту: зарплату в 5 миллионов евро и договор, рассчитанный на два сезона.
В «Бешикташе» готовы рассмотреть продажу Виды, хотя не прочь были бы и согласовать с хорватом продление контракта, истекающего летом 2022 года.
Сам Вида достаточно холодно относится к перспективам перебраться в Саудовскую Аравию, так как ему было бы интересно сыграть с «Бешикташем» в Лиге чемпионов.
Источник — Ajansspor
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