Экс-динамовца Виду заманивают большими деньгами в Саудовскую Аравию

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», пользуется интересом в Саудовской Аравии.

Тамошний клуб «Аль-Иттифак» предложил Виде фантастические условия по контракту: зарплату в 5 миллионов евро и договор, рассчитанный на два сезона.

В «Бешикташе» готовы рассмотреть продажу Виды, хотя не прочь были бы и согласовать с хорватом продление контракта, истекающего летом 2022 года.

Сам Вида достаточно холодно относится к перспективам перебраться в Саудовскую Аравию, так как ему было бы интересно сыграть с «Бешикташем» в Лиге чемпионов.