Экс-динамовца Виду заманивают большими деньгами в Саудовскую Аравию

32-летний хорват последние три с половиной сезона проводит в Турции

  • 02.09.2021 11:29
  • 948 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-динамовца Виду заманивают большими деньгами в Саудовскую Аравию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», пользуется интересом в Саудовской Аравии.

Тамошний клуб «Аль-Иттифак» предложил Виде фантастические условия по контракту: зарплату в 5 миллионов евро и договор, рассчитанный на два сезона.

В «Бешикташе» готовы рассмотреть продажу Виды, хотя не прочь были бы и согласовать с хорватом продление контракта, истекающего летом 2022 года.

Сам Вида достаточно холодно относится к перспективам перебраться в Саудовскую Аравию, так как ему было бы интересно сыграть с «Бешикташем» в Лиге чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Ajansspor

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности