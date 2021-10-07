Первая лига. Альянс упустил возможность обойти Кривбасс

«Альянс» в матче Первой лиги сыграл вничью 0:0 с «Подольем» и упустил возможность вернуться на 2-е место.

Команда набрала 23 очка и отстает на 9 пунктов от «Металлиста» и на 1 пункт от «Кривбасса», но имеет игру в запасе.

Ранее сегодня очки потерял «Металлист».

Первая лига. 12-й тур

Агробизнес - Ужгород 1:1

Голы: Семенец, 43 - Ряшко, 84

Подолье - Альянс 0:0

Турнирная таблица