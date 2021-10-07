12-й тур
Подолье
0 : 0
Альянс
07.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Альянс упустил возможность обойти Кривбасс

Команда потеряла очки на выезде

  • 07.10.2021 17:30
  • 595 просмотров
  • 3 комментария
Первая лига. Альянс упустил возможность обойти Кривбасс
© fcallianceld

«Альянс» в матче Первой лиги сыграл вничью 0:0 с «Подольем» и упустил возможность вернуться на 2-е место.

Команда набрала 23 очка и отстает на 9 пунктов от «Металлиста» и на 1 пункт от «Кривбасса», но имеет игру в запасе.

Ранее сегодня очки потерял «Металлист».

Первая лига. 12-й тур

Агробизнес - Ужгород 1:1
Голы: Семенец, 43 - Ряшко, 84

Подолье - Альянс 0:0

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    jugulator
    online
    jugulator, 07.10.2021 18:28 (изменен)
    0
    Это тот Альянс, который сниматься собирался?
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 07.10.2021 17:42
    0
    Нормальна, не нахабна команда. Біжать і з суддями не працюють. Принаймні це мої враження по сьогодняшній грі. Бвльше цікавить, хто олімпік спонсорує...
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    rus
    online
    rus, 07.10.2021 17:35
    0
    А кто новый спонсор! Очень интересно.
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