Первая лига. Металлист во второй раз в сезоне потерял очки

В матче 12-го тура Первой лиги лидер чемпионата «Металлист» на выезде играл против «Горняка-Спорт», который занимал только 13-е место.
Хозяева сумели забить в первом тайме, но свое преимущество не удержали. Пейшоту во втором тайме сравнял счет и принес харьковчанам один пункт. Для «Металлиста» это вторая потеря очков в сезоне.
Команда набирает 32 очка и опережает «Кривбасс» на 8 пунктов.
Первая лига. 12-й тур
Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Голы: Твердохлиб, 35 - Пейшоту, 73
Источник — Sport.ua
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