Первая лига. Металлист во второй раз в сезоне потерял очки

В матче 12-го тура Первой лиги лидер чемпионата «Металлист» на выезде играл против «Горняка-Спорт», который занимал только 13-е место.

Хозяева сумели забить в первом тайме, но свое преимущество не удержали. Пейшоту во втором тайме сравнял счет и принес харьковчанам один пункт. Для «Металлиста» это вторая потеря очков в сезоне.

Команда набирает 32 очка и опережает «Кривбасс» на 8 пунктов.

Первая лига. 12-й тур

Горняк-Спорт - Металлист 1:1

Голы: Твердохлиб, 35 - Пейшоту, 73