12-й тур
Горняк-Спорт
1 : 1
Металлист
07.10.2021, FT

Первая лига. Металлист во второй раз в сезоне потерял очки

«Горняк-Спорт» сдержал фаворита

  • 07.10.2021 15:09
  • 2020 просмотров
  • 9 комментариев
Первая лига. Металлист во второй раз в сезоне потерял очки
© metalist.ua

В матче 12-го тура Первой лиги лидер чемпионата «Металлист» на выезде играл против «Горняка-Спорт», который занимал только 13-е место.

Хозяева сумели забить в первом тайме, но свое преимущество не удержали. Пейшоту во втором тайме сравнял счет и принес харьковчанам один пункт. Для «Металлиста» это вторая потеря очков в сезоне.

Команда набирает 32 очка и опережает «Кривбасс» на 8 пунктов.

Первая лига. 12-й тур

Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Голы: Твердохлиб, 35 - Пейшоту, 73

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Ничволодов
    Владимир Ничволодов, 07.10.2021 16:08
    +1
    Нормальная концовка ,могли выиграть.Надо отдать должное ,,Горняку,,-тоже в концовочке потрепали нервы.И самое главное опозорили всяких гандонов,которые ноют о красных карточках и удалениях.Нет повода-нет пенальти и нет красных карточек.Вообще все матчи где пропускаем первыми складываются очень напряжно:,,Полесье",,Десна",,,Нива",теперь ,,,Горняк"...
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 15:29
    -1
    Злий Глобинець, 07.10.2021 15:22
    Та вони грають спустя рукава, подивіться який у них очковий розрив від найближчих переслідувачів.
    ВаДо, новый день, новый аккаунт ?
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    rus
    online
    rus, 07.10.2021 15:28
    -5
    Это даже хорошо, лучше к Кубку будут эмоционально готовы.
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    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 07.10.2021 15:22 (изменен)
    0
    Та вони грають спустя рукава, подивіться який у них очковий розрив від найближчих переслідувачів.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 07.10.2021 15:17
    -3
    Потому что не удаления не пенальти
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 07.10.2021 15:14
    -1
    Отакої
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.10.2021 15:14
    -1
    Vladdal, 07.10.2021 15:13
    Да уж... если честно, я бы вообще его не выпускал. У него низкий КПД.
    угу.. типо усиление
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 07.10.2021 15:13
    +1
    ENJOY--, 07.10.2021 15:11
    спасибо Фомину - квадратная голова... с метра мимо ворот
    Да уж... если честно, я бы вообще его не выпускал. У него низкий КПД.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.10.2021 15:11
    -1
    спасибо Фомину - квадратная голова... с метра мимо ворот
    Ссылка
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