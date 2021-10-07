12-й тур
Горняк-Спорт
1 : 1
Металлист
07.10.2021, FT

Горняк-Спорт — Металлист — 1:1. Видео голов и обзор матча

Харьковская команда не сумела обыграть соперника в поединке 12-го тура Первой лиги

  • 07.10.2021 16:57
  • 383 просмотра
  • 3 комментария
Горняк-Спорт — Металлист — 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

В поединке 12-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист» на выезде сыграл вничью с «Горняком-Спорт» (1:1).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Горняк-Спорт» — «Металлист» — 1:1
Голы: Твердохлиб, 35 — Пейшото, 73

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
35' ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Горняк-Спорт).

Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    robot61
    online
    robot61, 07.10.2021 17:31
    0
    ставайте чемпионами в УПЛ сезона 22-23
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 07.10.2021 17:24
    0
    А где смеяться
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    robot61
    online
    robot61, 07.10.2021 17:18
    0
    Покупайте КАВАНИ и ставайте чемпионами в УПЛ сезона 22-23 !!!
    Для Ярославского это не деньги !!! А народ на него попрет !!!
    Ссылка
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