В поединке 12-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист» на выезде сыграл вничью с «Горняком-Спорт» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Горняк-Спорт» — «Металлист» — 1:1
Голы: Твердохлиб, 35 — Пейшото, 73
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Горняк-Спорт).
Источник — YouTube
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Для Ярославского это не деньги !!! А народ на него попрет !!!
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