ВИДЕО. Скандал Зинченко-Хабиб, Усик-Джошуа в апреле, ставим на Францию

1. Агент Зинченко о критике за фото с Хабибом

2. Марта Костюк выиграла дебютный матч на турнире в Индиан-Уэллсе

3. Реванш Усик - Джошуа может состояться в апреле

4. Прогноз на матч Бельгия - Франция

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.