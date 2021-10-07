Николай МАТВИЕНКО: «Верим в положительный исход для сборной Украины»

Впереди два ключевых матча отбора

  • 07.10.2021 17:11
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Николай МАТВИЕНКО: «Верим в положительный исход для сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко готовится к матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии, которые могут стать ключевыми для национальной команды.

— Николай, как настроение в сборной?

— Настроение хорошее, но мы понимаем всю важность предстоящих матчей, поэтому и настрой соответствующий. Все футболисты работают с максимальной ответственностью. И, что важно, что все ребята здоровы. Мы верим в положительный для нас итог.

— Впереди матч против финнов. Это будет ключевой поединок в борьбе за второе место?

— Так складывается ситуация в группе, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый матч как на последний.

— Домашний поединок против этой сборной можно назвать несчастным случаем?

— Так оно и было. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей.

— У сине-желтых в пяти матчах пять ничьих. Можешь заверить болельщиков сборной Украины, что 9 октября ближе к 10-ти часам вечера у них будет хорошее настроение?

— Очень хочу в это верить. Точно могу заверить в том, что сборная Украины сделает все, чтобы победить.

Источник — zbirna.com

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