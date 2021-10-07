ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 36 миллиона евро в год

ПСЖ решительно настроен оставить в своем составе звездного нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщают источники, парижский клуб предлагает 22-летнему игроку новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – именно столько в ПСЖ зарабатывает нападающий Неймар.
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет с зарплатой 40 млн евро в год.
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.