ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 36 миллиона евро в год

Парижане пытаются удержать игрока в клубе

  • 07.10.2021 13:46
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ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 36 миллиона евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ решительно настроен оставить в своем составе звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщают источники, парижский клуб предлагает 22-летнему игроку новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – именно столько в ПСЖ зарабатывает нападающий Неймар.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет с зарплатой 40 млн евро в год.

Источник — твиттер Николо Скиры

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