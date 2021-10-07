УЕФА анонсировал дату жеребьевки квалификации Евро-2024

Придется подождать чуть больше года

  • 07.10.2021 13:21
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  • 1 комментарий
УЕФА анонсировал дату жеребьевки квалификации Евро-2024
© УЕФА

УЕФА анонсировал, что жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте. 
 
Жеребьевка определит, в каких группах 54 национальные команды будут бороться за путевки на чемпионат Европы. Германия, как страна-хозяйка, попадет в финальный раунд напрямую.
 
Матчи Евро-2024 пройдут в 10 городах – Берлине, Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене. Ранее Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.
 
Отметим, что во Франкфурте проходила жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2006.

ВИДЕО. Презентация лого Евро-2024 в Берлине. На карте Крым – украинский

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 07.10.2021 14:14
    0
    Главное чтобы к тому времени наша сборная с Этим "чудо" тренером не опустилась в 3 корзину. Тогда могут быть кранты. С 1 корзины гранд а со 2 скажем Швеция, Австрия, Нидерланды.Швейцария.
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