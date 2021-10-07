УЕФА анонсировал дату жеребьевки квалификации Евро-2024

УЕФА анонсировал, что жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте.



Жеребьевка определит, в каких группах 54 национальные команды будут бороться за путевки на чемпионат Европы. Германия, как страна-хозяйка, попадет в финальный раунд напрямую.



Матчи Евро-2024 пройдут в 10 городах – Берлине, Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене. Ранее Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.



Отметим, что во Франкфурте проходила жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2006.

ВИДЕО. Презентация лого Евро-2024 в Берлине. На карте Крым – украинский