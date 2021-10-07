Шелби Роджерс прокомментировала победу над Калининой в Индиан-Уэллс

Американка считает, что украинка провела очень сильный матч

  • 07.10.2021 12:50
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Шелби Роджерс прокомментировала победу над Калининой в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шелби Роджерс

Американка Шелби Роджерс прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
«Она сыграла невероятный матч, продолжала бороться до самого последнего момента. Ангелина определенно повысила свой уровень во втором. У нее было много шансов, и она продолжала играть в свой лучший теннис на геймпоинтах»,  – сказала Роджерс.
 
Отметим, что Калинина реализовала 6 из 10 брейкпойнтов по ходу матча, но допустила 13 двойных ошибок, из-за чего проиграла слишком много своих подач.

Источник — WTA

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