Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге

Украинка завершила борьбу на турнире

  • 07.10.2021 07:57
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Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№62 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

В матче первого круга основы 24-летняя украинка в двух сетах проиграла Шелби Роджерс из США (№44 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 2:6

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка. Еще перед одним матчем Ангелине пришлось сняться из-за травмы.

В следующем раунде Роджерс сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№10 WTA).

Источник — Sport.ua

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