Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№62 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.
В матче первого круга основы 24-летняя украинка в двух сетах проиграла Шелби Роджерс из США (№44 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 2:6
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка. Еще перед одним матчем Ангелине пришлось сняться из-за травмы.
В следующем раунде Роджерс сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№10 WTA).
Источник — Sport.ua
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