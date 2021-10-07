Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№62 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

В матче первого круга основы 24-летняя украинка в двух сетах проиграла Шелби Роджерс из США (№44 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 2:6

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка. Еще перед одним матчем Ангелине пришлось сняться из-за травмы.

В следующем раунде Роджерс сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№10 WTA).