СТЕПАНЕНКО: «Отлично понимаем, что с Финляндией – главная игра отбора»

Ветеран сборной Украины настраивается на важный матч

  • 07.10.2021 12:10
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
СТЕПАНЕНКО: «Отлично понимаем, что с Финляндией – главная игра отбора»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:

«Проводим по две тренировки, но они не особо тяжелые. Утром работаем над тактикой. Перед предыдущим сбором не было времени сделать наработки, сейчас времени побольше. Мы максимально используем эту возможность, чтобы быть готовыми к финнам и боснийцам.

Финляндия - хорошая команда, очень добавила в последнее время. Соперник выступал на Евро-2020, показал достойную игру, имеет неплохих футболистов. Поэтому готовимся очень серьезно, с большой концентрацией, прекрасно понимаем, что это самая важная игра отбора.

Как минимум в трех из пяти предыдущих матчей мы могли и должны были побеждать, поскольку имели преимущество и большее количество моментов. Но, к сожалению, чего-то не хватает. Возможно, удачи, или где-то недорабатываем. Надеюсь, что сможем сломить эту ситуацию и наконец победить», - сказал Степаненко.

Матч Финляндия - Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 07.10.2021 12:23
    0
    Взагалі то всі ігри, що залишились - однаково важливі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности