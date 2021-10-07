СТЕПАНЕНКО: «Отлично понимаем, что с Финляндией – главная игра отбора»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:

«Проводим по две тренировки, но они не особо тяжелые. Утром работаем над тактикой. Перед предыдущим сбором не было времени сделать наработки, сейчас времени побольше. Мы максимально используем эту возможность, чтобы быть готовыми к финнам и боснийцам.

Финляндия - хорошая команда, очень добавила в последнее время. Соперник выступал на Евро-2020, показал достойную игру, имеет неплохих футболистов. Поэтому готовимся очень серьезно, с большой концентрацией, прекрасно понимаем, что это самая важная игра отбора.

Как минимум в трех из пяти предыдущих матчей мы могли и должны были побеждать, поскольку имели преимущество и большее количество моментов. Но, к сожалению, чего-то не хватает. Возможно, удачи, или где-то недорабатываем. Надеюсь, что сможем сломить эту ситуацию и наконец победить», - сказал Степаненко.

Матч Финляндия - Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.