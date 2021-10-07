Тренер Нивы: «Мы не знали, как противостоять Оболони»

Главный тренер тернопольской «Нивы» Сергей Задорожный поделился впечатлениями после матча с «Оболонью», который его подопечные проиграли со счетом 0:1.

«Есть разные поражения. За это нам не стыдно. Мы знали, что «Оболонь» хорошая играющая команда очень серьезного уровня. Смотрели несколько раз игры этой команды. Интересно, что «Оболонь» меняет схемы игры, и мы не знали как под нее подстроиться. Мы обращали внимание на свою игру и она, на мой взгляд, получилась. Был обоюдоострый матч. Судьбу игры решил один гол с пенальти. Нам хотелось бы сегодня в родных стенах добыть победу, но нам этого не удалось», - сказал Задорожный.