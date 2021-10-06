Первая лига. Оболонь в Тернополе обыграла Ниву

Сегодня «Оболонь» в матче 12-го тура Первой лиги на выезде обыграла «Ниву» Тернополь. Единственный гол в матче с пенальти забил Олег Слободян. Для «Нивы» это уже третье домашнее поражение подряд.
«Нива» Тернополь – «Оболонь» - 0:1
Гол: Слободян 57 (с пенальти)
Ранее «Кривбасс» дома обыграл «Волынь».
Источник — Sport.ua
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