6 октября в 17:45 состоялся поединок 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Видеообзор матча: «Нива» Тернополь – «Оболонь» Киев – 0:1 (гол: Олег Слободян, 57, пен).
ГОЛ! 0:1. Олег Слободян, 57 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
Источник — Sport.ua
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