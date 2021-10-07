В четверг, 7 октября, состоится матч 12-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» из Волочиска примет «Ужгород». Начало в 15:30.
Источник — Sport.ua
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В четверг, 7 октября, состоится матч 12-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» из Волочиска примет «Ужгород». Начало в 15:30.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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