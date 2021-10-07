Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Индиан-Уэллс

Украинка потерпела поражение в дуэте с румынкой Ралукой Олару

  • 07.10.2021 08:16
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Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Индиан-Уэллс
© Jimmie48 Tennis Photography. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого круга украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару проиграла американскому тандему Эйша Мухаммад/Джессика Пегула.

Индиан-Уэллс. Парный разряд. Первый круг
Ралука Олару/Надежда Киченок (Румыния/Украина) – Эйша Мухаммад / Джессика Пегула (США) – 3:6, 6:3, 7:10

Ранее украинка Ангелина Калинина проиграла в первом круге одиночной сетки.

Источник — Sport.ua

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