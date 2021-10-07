Богдан БЛАВАЦКИЙ: «Надо развить прогресс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ужгорода» Богдан Блавацкий поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Агробизнеса», который состоится в рамках 12 тура Первой лиги.
«Агробизнес» - опытная команда. Не знаю, почему она сейчас в конце турнирной таблицы. У них квалифицированные игроки, поставленная игра, стабилизированный состав. Я смотрел их игру против Альянса, они достаточно неплохо выглядели, особенно в первые 15 минут каждого из таймов. Нам нужно сыграть дисциплинированно, выполнить установку, хотя бы в общих чертах, и развить тот небольшой прогресс, который у нас появился в игре в атаке. Надо материализовать этот прогресс на выезде, а не только в домашних играх», - сказал Блавацкий.
Матч «Агробизнес» – «Ужгород» состоится в четверг, 7 октября. Начало встречи в 15:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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