Стала известна первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс

Во втором круге украинка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой

  • 07.10.2021 07:18
  • 1882 просмотра
  • 0 комментариев
Стала известна первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) узнала, с кем сыграет во втором круге турнира WTA1000 в американском Индиан-Уэллс.

Свитолина получила четвертый номер посева и пропускала стартовый раунд. Во втором круге Элина сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (№52 WTA), которая победила обладательницу wild card Эшлин Крюгер (№609 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия) – Эшлин Крюгер (США) – 6:2, 7:6

Читайте также: А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности