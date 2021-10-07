Стала известна первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) узнала, с кем сыграет во втором круге турнира WTA1000 в американском Индиан-Уэллс.
Свитолина получила четвертый номер посева и пропускала стартовый раунд. Во втором круге Элина сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (№52 WTA), которая победила обладательницу wild card Эшлин Крюгер (№609 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия) – Эшлин Крюгер (США) – 6:2, 7:6
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Источник — Sport.ua
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