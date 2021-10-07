Маркос АЛОНСО: «Выиграть у Италии после такой серии... Я счастлив»

30-летний защитник сборной Испании Маркос Алонсо рассказал о победе над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Если честно, я просто счастлив. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду.

Мы играли лучше и контролировали ход встречи, особенно в первом тайме. Затем стали играть поспокойнее, пришлось проявить терпение, ведь важнее всего — победный итог», — считает Алонсо.

В финале Лиги наций Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.