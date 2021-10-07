Маркос АЛОНСО: «Выиграть у Италии после такой серии... Я счастлив»

Футболист сборной Испании поделился мнением о победе в полуфинале Лиги наций (2:1)

  • 07.10.2021 05:29
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Маркос АЛОНСО: «Выиграть у Италии после такой серии... Я счастлив»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний защитник сборной Испании Маркос Алонсо рассказал о победе над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Если честно, я просто счастлив. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду.

Мы играли лучше и контролировали ход встречи, особенно в первом тайме. Затем стали играть поспокойнее, пришлось проявить терпение, ведь важнее всего — победный итог», — считает Алонсо.

В финале Лиги наций Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Источник — УЕФА

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