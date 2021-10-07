УЕФА: «Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН»

Европейская организация прокомментировала видео на презентации Евро-2024

  • 07.10.2021 04:54
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УЕФА: «Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал презентацию карты Евро-2024, где Крым отмечен в качестве территории Украины.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдет в Германии, состоялась 5 октября.

Ранее депутат Госдумы РФ обвинил УЕФА в русофобии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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