УЕФА: «Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал презентацию карты Евро-2024, где Крым отмечен в качестве территории Украины.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдет в Германии, состоялась 5 октября.

Ранее депутат Госдумы РФ обвинил УЕФА в русофобии.