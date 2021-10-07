Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мы верили и сражались. Но нам не повезло»

Защитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, и сегодня нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражались до самого конца.

У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед», — отметил Пеллегрини.