Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мы верили и сражались. Но нам не повезло»

Защитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
«Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, и сегодня нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражались до самого конца.
У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед», — отметил Пеллегрини.
Источник — УЕФА
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