Роберто МАНЧИНИ: «Даже в полном составе у Испании трудно отнять мяч»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
«Таков футбол. Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.
Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли», — считает Манчини.
В финале турнира сборная Испании встретится с победителем противостояния Бельгия — Франция.
Источник — УЕФА
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