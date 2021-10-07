Александр ПРИЗЕТКО: «В Металлисте есть травмированные и заболевшие»

Ассистент главного тренера «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от выездной встречи с «Горняком-Спорт». Матч 12-го тура Первой лиги состоится в четверг, 7 октября.

— В первой трети чемпионата команда выглядела убедительно. Проводите ли вы какую-то работу, чтобы не было самоуверенности? Ибо по последнему матчу показалось, что она присутствовала.

— Конечно, мы с ребятами ежедневно об этом разговариваем. Они знают наши цели, что мы хотим, куда идем. И я думаю, что в этом плане все будет нормально.

— Насколько специфическим и особенным является следующий соперник — «Горняк-Спорт»?

— Раскрывать все карты не будем, но соперник хороший. Мы не смотрим на место в таблице, потому что Первая лига такая, что каждый может обыграть каждого. Готовимся к тяжелой выездной игре, и результат для нас есть только один — это победа.

— В команде из Горишних Плавней есть футболисты, которые выступали при вас в «Металлисте 1925» и «Металле» — Цвиренко, Романов, Кравчук. Насколько они определяют игровой почерк «Горняка-Спорт»?

— Там есть еще и Ямполь, который не так давно тоже играл в Харькове. В предыдущем туре он принес им победу в Ивано-Франковске. Кравчук, Романов, Цвиренко... Думаю, в последних играх они в очередной раз показали, что являются квалифицированными футболистами. Возможно, и настраиваться на «Металлист» эти исполнители будут по-особому. В любом случае, нас ждет непростой поединок.

— Вас ждет такой октябрьский марафон — после матча с «Нивой» в этом месяце будет еще 6 матчей. Планируется ли ротация в таком плотном графике?

— Конечно, пауз нет, где-то нам бывает тяжело, есть травмированные и заболевшие. Но мы — одно целое, на сегодня есть футболисты, которые не попадают в заявку. У нас есть ротация, и думаю, что все будет хорошо.

— По сравнению с матчем против «Нивы» на кого «Металлист» уже сможет рассчитывать в поединке против «Горняка-Спорт»?

— За день до игры я не могу говорить об этом. Хоть и знаю (улыбается).

Матч «Горняк-Спорт» — «Металлист» состоится в Горишних Плавнях на стадионе «Юность». Начало в 13:15.