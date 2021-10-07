Женская Лига чемпионов. Результаты 1-го тура: Жилстрой-1 дал бой Реалу

5 и 6 октября состоялись матчи 1-го тура женской Лиги чемпионов

  • 07.10.2021 02:20
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Женская Лига чемпионов. Результаты 1-го тура: Жилстрой-1 дал бой Реалу
© УЕФА

В мид-уик, 5 и 6 октября, состоялись матчи 1-го тура женской Лиги чемпионов.

Украинская команда «Жилстрой-1» начала групповой этап в Харькове матчем против мадридского «Реала». Хозяйки поля дали бой соперницам на стадионе «Металлист», но проиграли (0:1).

Ниже приведены результаты тура и турнирные таблицы.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин

1-й тур, 5 октября

  • 19:45. Хеккен (Швеция) – Лион (Франция) – 0:3
  • 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Кёге (Дания) – 5:0
  • 22:00. Барселона (Испания) – Арсенал (Англия) – 4:1
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 0:0

1-й тур, 6 октября

  • 19:45. Жилстрой-1 (Украина) – Реал Мадрид (Испания) – 0:1
  • 19:45. Серветт (Швейцария) – Ювентус (Италия) – 0:3
  • 22:00. Брейдаблик (Исландия) – ПСЖ (Франция) – 0:2
  • 22:00. Челси (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 3:3

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

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