ФОТО. Хабиб — Зинченко: «Желаю удачи. Даже если это кому-то не нравится»

33-летний российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов (29-0, 8 КО), бывший чемпион UFC в легком весе, обратился к 24-летнему футболисту «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко.

«Желаю тебе удачи во всем, Александр Зинченко, если даже кому-то это не нравится», — прокомментировал Хабиб совместное фото с украинцем.

Ранее Зинченко выложил совместные снимки с Хабибом со стадиона «Энфилд», где проходил матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2). Украинец не попал в заявку на матч из-за травмы. Часть подписчиков Александра жестко раскритиковала его за фото с россиянином.