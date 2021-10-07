ФОТО. Хабиб — Зинченко: «Желаю удачи. Даже если это кому-то не нравится»

Знаменитый боец ММА обратился к украинскому игроку «Манчестер Сити»

  • 07.10.2021 01:15
  • 492 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Хабиб — Зинченко: «Желаю удачи. Даже если это кому-то не нравится»
© Instagram. Хабиб Нурмагомедов и Александр Зинченко

33-летний российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов (29-0, 8 КО), бывший чемпион UFC в легком весе, обратился к 24-летнему футболисту «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко.

«Желаю тебе удачи во всем, Александр Зинченко, если даже кому-то это не нравится», — прокомментировал Хабиб совместное фото с украинцем.

Ранее Зинченко выложил совместные снимки с Хабибом со стадиона «Энфилд», где проходил матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2). Украинец не попал в заявку на матч из-за травмы. Часть подписчиков Александра жестко раскритиковала его за фото с россиянином.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 07.10.2021 01:53
    0
    В своё время Хабиб мог представлять Украину, но наши чинушки не засуетились.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 07.10.2021 01:28
    0
    Хабиб такой же россиянин, как я украинец, хоть и имею украинский паспорт. надо уметь отличать национальность и паспортные данные.
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