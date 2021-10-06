Руслан РОТАНЬ: «Франция – это будет для нас проверка на прочность»

Коуч сборной Украины U-21 ответил на вопросы накануне вылета во Францию

  • 06.10.2021 23:20
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Руслан РОТАНЬ: «Франция – это будет для нас проверка на прочность»
© УАФ. Руслан Ротань (в центре)

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с журналистами на открытой тренировке перед вылетом в французский Брест.

Вечером молодежная сборная Украины вылетает во Францию. В Бресте сине-желтые сыграют очередной матч отборочного турнира Евро-2023 U-21. Утром сине-желтые провели в Буче последнюю домашнюю тренировку, которая была открытой для журналистов. Представители СМИ имели возможность пообщаться с футболистами и главным тренером. Естественно, что особое внимание было приковано к Руслану Ротаню.

– Руслан Петрович, первое место нашей сборной перед октябрьским матчами не давит на команду?

– К хорошему быстро привыкаешь (улыбается). Я верю в ребят, они и дальше смогут держать планку. Становится больше ответственности, но опять же, самое главное в нашем деле – вера в то, что мы делаем. Это должно вселять оптимизм в украинских футболистов.

– Франция – самый сильный соперник за время вашего пребывания у руля молодежной сборной?

– Да. Франция есть Франция. Об этом сопернике много рассказывать не нужно. Если смотреть статистику, то 90% их состава выступает в топ-5 европейских чемпионатов, а 12 футболистов – вообще сейчас участники еврокубковых соревнований. А это о многом говорит. Франция всегда была богата на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Прежде всего, это будет для нас проверка на прочность. Я уже сказал своим игрокам, что по потенциалу мы намного лучше, чем по менталитету. Поэтому менталитет нужно ломать и больше верить в свои силы.

– На каких футболистах сборной Франции вы делали акцент при подготовке к этому поединку?

– Соперник сильный, но мы хотим и будем стараться отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить оппонента думать, как играть против Украины.

– Будет ли молодежная сборная Украины пытаться превзойти французов во владении мячом?

– Ставить конкретно такую задачу не имеет смысла. У нас есть свой план, которого команда и должна придерживаться. Думаю, первые минуты поединка, когда футболисты начнут сталкиваться друг с другом, покажут, кто на какие сюрпризы способен. Конечно, я бы хотел, чтобы Украина владела мячом, но если ситуация будет такой, что некоторое время нужно будет играть на контратаках, мы постараемся этим воспользоваться.

– По сравнению с сентябрьским сбором ваши подопечные сейчас выглядят лучше?

– У нас есть некоторые проблемы с игровой практикой, это немного беспокоит. Но молодые футболисты берут свое за счет желания, они хотят играть. К тому же они понимают, какой сильной сборной придется противостоять.

– Если говорить глобально, то ничья во Франции нас устроит?

– Я не могу сейчас сказать – в зависимости от того, как будет складываться игра. Хотя, конечно, тренеру всегда хочется, чтобы его подопечные были заряжены только на максимальный результат.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (оба – «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух» Львов), Валерий Дубко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Дмитрий Крысько («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагарь (оба – «Черноморец» Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия).

Резервный список: Никита Турбаевский («Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Игорь Снурницын («Заря» Луганск), Денис Кузык, Богдан Билошевский, Владислав Ванат (все – «Черноморец» Одесса), Остап Притула («Рух» Львов), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава).

Источник — Украинская ассоциация футбола

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