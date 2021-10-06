ВИДЕО. Ферран Торрес открыл счет. Испания вышла вперед в полуфинале ЛН

В среду, 6 октября, проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Италии и Испании.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 17-й минуте Ферран Торрес открыл счет. Испания вышла вперед в полуфинале (1:0).
ГОЛ! 0:1. Ферран Торрес, 17 мин.
Источник — Sport.ua
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