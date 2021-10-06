Тест или паспорт вакцинации. Просто так на матч Украина - Босния не пустят

Руководство Арены Львов сообщило о том, что болельщики, которые приобрели билет на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния, не смогут просто так попасть на стадион.

Каждому, кто хочет пройти на трибуны, нужно иметь при себе паспорт о полной вакцинации (две прививки) или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до старта матча.

Без одного из этих документов на стадион не пустят даже при наличии билета.

Матч состоится 12 октября, начало в 21:45.