Тест или паспорт вакцинации. Просто так на матч Украина - Босния не пустят

Во Львове ужесточили правила входа на стадион

  • 06.10.2021 22:29
  • 1114 просмотров
  • 11 комментариев
Тест или паспорт вакцинации. Просто так на матч Украина - Босния не пустят
© uaf.ua

Руководство Арены Львов сообщило о том, что болельщики, которые приобрели билет на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния, не смогут просто так попасть на стадион.

Каждому, кто хочет пройти на трибуны, нужно иметь при себе паспорт о полной вакцинации (две прививки) или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до старта матча.

Без одного из этих документов на стадион не пустят даже при наличии билета.

Матч состоится 12 октября, начало в 21:45.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 06.10.2021 23:12
    0
    Saar, 06.10.2021 22:56
    Згідно 12 тис щодня хворих, десятків смертей за добу, забитих лікарень, знасилених лікарів... і ти тут ще баран тупий, задаєш питання тупорилі!
    Баран тупий ти, який записався в стадо вакцинованих баранів, ярлик з номером на вухо причепи собі, як крові. Ти думаєш, що коли дозу прийняв, то автоматично став вищою кастою, що маєш право когось тупими називати? Ви там реально рехнулись... Гітлер в пеклі аплодує
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 06.10.2021 23:09 (изменен)
    +1
    Червоної зони немає? Ні. А згідно якого закону мають право перевіряти вакцинованих чи ні, адже це персональна медична інформація, і дозвіл на її отримання ніхто не має права. На квитку немає інформації, що вхід для вакцинованих? Ні. То чому міняють правила під час гри? Або матч без глядачів, або пускайте усіх. На крайняк відкрийте портал повернення квитків
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    nivava
    nivava, 06.10.2021 23:03
    +1
    Saar, 06.10.2021 22:56
    Згідно 12 тис щодня хворих, десятків смертей за добу, забитих лікарень, знасилених лікарів... і ти тут ще баран тупий, задаєш питання тупорилі!
    Ты сам видел это всё, или тебе зомбоящик рассказал?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.10.2021 23:01
    0
    vitaha33, 06.10.2021 22:42
    В суд подам за таке. Ви взагалі офігіли? Згідно якого закону ви не пустите мене на футбол?
    Herman Cain Award ищет тебя
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    Saar
    Saar, 06.10.2021 22:59
    +1
    Варелыч Васин, 06.10.2021 22:52
    А как же спорт вне политики? И тут надувалово...
    "А как же" не дублірувать кайапський наратив!?
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    Saar
    Saar, 06.10.2021 22:56
    -2
    vitaha33, 06.10.2021 22:42
    В суд подам за таке. Ви взагалі офігіли? Згідно якого закону ви не пустите мене на футбол?
    Згідно 12 тис щодня хворих, десятків смертей за добу, забитих лікарень, знасилених лікарів... і ти тут ще баран тупий, задаєш питання тупорилі!
    Ссылка
    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 06.10.2021 22:52
    +1
    А как же спорт вне политики? И тут надувалово...
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 06.10.2021 22:50
    +1
    Правильно! Давно уже пора. И не только в Львове !
    Ссылка
    Barack
    Barack, 06.10.2021 22:45
    0
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 06.10.2021 22:42
    -1
    В суд подам за таке. Ви взагалі офігіли? Згідно якого закону ви не пустите мене на футбол?
    Ссылка
    Chuess
    Chuess, 06.10.2021 22:41
    +1
    Очень вовремя, а кто не захочет , за билеты деньги вернут?
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