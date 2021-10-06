Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Это видение Петракова. Малиновский не должен так вести»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий считает, что наставник сборной Украины Александр Петраков в своем праве не вызывать в команду Руслана Малиновского.

«По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан — один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч. Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных поединках, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера».

«Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины — априори неправильно», - сказал Федецкий.

Петраков на последней пресс-конференции отказался обсуждать вопрос Малиновского