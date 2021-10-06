Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Это видение Петракова. Малиновский не должен так вести»

Эксперт считает, что Руслан не должен диктовать свои условия

  • 06.10.2021 21:30
  • 1351 просмотр
  • 5 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Это видение Петракова. Малиновский не должен так вести»
© uaf.ua

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий считает, что наставник сборной Украины Александр Петраков в своем праве не вызывать в команду Руслана Малиновского.

«По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан — один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч. Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных поединках, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера».

«Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины — априори неправильно», - сказал Федецкий.

Петраков на последней пресс-конференции отказался обсуждать вопрос Малиновского

Источник — FanDay

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 06.10.2021 21:51
    0
    я чёт пропустил, а когда это малина ставил ультиматум и диктовал свои правила?
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    didin87
    online
    didin87, 06.10.2021 21:40
    0
    что за пурга? зачем это нести и зачем печатать?
    все знают, что ситуация была неоднозначна - шахтеровцы, динамовцы, целая команда была отпущена из сборной для подготовки в клубах. Малина после травмы на восстановлении и еще и не играл.он тоже попросил его отпустить. это что, трагедия?
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    cpega
    cpega, 06.10.2021 21:38
    0
    Ну хоть один из немногих стал на сторону тренера, а то все накинулись какой плохой тренер, а игрок хороший, так может дело все-таки в игроке
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 06.10.2021 21:37
    0
    Золотые слова!
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    Fragma1
    Fragma1, 06.10.2021 21:36
    -1
    Всем будет пох на Малиновского и его губу, если Петраков выведет СБУ на ЧМ ( во что я не верю), и все сразу спустят собак на него, если не выведет, мол малины не было...., Отбор Шева проебал и федерация, чисто конфликт через бабосик!!!
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