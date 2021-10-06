Артем ДОВБИК: «Финны хорошо играют на стандартах»

Форвард сборной Украины – о следующем сопернике

  • 06.10.2021 19:28
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Артем ДОВБИК: «Финны хорошо играют на стандартах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября):

– Как настроение после тренировок?
– Хорошее. И погода хорошая.

– Ты забил гол в чемпионате, в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.
– Будем стараться.

– Настрой положительный?
– Конечно.

– Что думаешь про финнов?
– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними.

Источник — vZbirna

(4 голоса)

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