Артем ДОВБИК: «Финны хорошо играют на стандартах»

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября):
– Как настроение после тренировок?
– Хорошее. И погода хорошая.
– Ты забил гол в чемпионате, в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.
– Будем стараться.
– Настрой положительный?
– Конечно.
– Что думаешь про финнов?
– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними.
Источник — vZbirna
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