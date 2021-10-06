Интер будет вынужден продать одного из лидеров команды

«Нерадзурри» хотят улучшить финансовую ситуацию в клубе

  • 06.10.2021 17:24
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Интер будет вынужден продать одного из лидеров команды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

По информации La Gazetta dello Sport, до конца сезона «Интеру» нужно заработать около 100 миллионов евро, чтобы покрыть убытки. В связи с этим «нерадзурри» снова могут продать кого-нибудь из своих лидеров. Наиболее ценными активами сейчас являются форвард Лаутаро Мартинес, защитники Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони, а также полузащитник Николо Барелла.

Также из-за высокой зарплаты «Интер» намерен расстаться с Алексисом Санчесом.

Напомним, что в летнее межсезонье миланский клуб покинули Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими, за которых клуб выручил около 170 миллионов евро.

Ранее «Интер» огласил о договоренности с голкипером «Аякса» Андре Онаной.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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