Интер будет вынужден продать одного из лидеров команды

По информации La Gazetta dello Sport, до конца сезона «Интеру» нужно заработать около 100 миллионов евро, чтобы покрыть убытки. В связи с этим «нерадзурри» снова могут продать кого-нибудь из своих лидеров. Наиболее ценными активами сейчас являются форвард Лаутаро Мартинес, защитники Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони, а также полузащитник Николо Барелла.

Также из-за высокой зарплаты «Интер» намерен расстаться с Алексисом Санчесом.

Напомним, что в летнее межсезонье миланский клуб покинули Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими, за которых клуб выручил около 170 миллионов евро.

Ранее «Интер» огласил о договоренности с голкипером «Аякса» Андре Онаной.