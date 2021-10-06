Очень серьезная травма. Известно, когда в Шахтере ждут возвращения Траоре

Восстановление молодого форварда донецкой команды может длиться от девяти месяцев до года

  • 06.10.2021 17:24
  • 2543 просмотра
  • 3 комментария
Очень серьезная травма. Известно, когда в Шахтере ждут возвращения Траоре
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Начальник медицинской службы первой команды «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о травме Траоре, восстановлении Мораеса, Витао, Исмаили и Фернандо

– Артур Леонидович, какого характера травма у Траоре и какое восстановление его ждет?
– У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.

– Как проходит процесс восстановления Фернандо, Витао и других?
– Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3–4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7–10 дней.

– Когда сможет начать тренироваться Жуниор Мораес?
– У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 06.10.2021 18:22
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 06.10.2021 18:12
    Да плевать всем. Рыжий таракан цены немного поднимет, и купит новую партию ногомячей - прямо с плантации.
    Плевать всем на таких как ты уже давно
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    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 06.10.2021 18:12
    -2
    Да плевать всем. Рыжий таракан цены немного поднимет, и купит новую партию ногомячей - прямо с плантации.
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    ____M@ks_
    ____M@ks_, 06.10.2021 17:34 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    такого Напа сломали , Здоровья Траоре здоровья и скорейшего выздоровления ,мы все знаем ты вернёшься ещё сильней !!!! Исмаили и Фернандо это отлично ещё бы и Дентиньо восстановился забил бы в двух матчах реалу гола 3-4, и уехал зимой к себе на родину ,,,а вот конечно витао привоз пусть восстанавливается и сидит на банке или идёт в аренду пока играть нормально не начнет
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