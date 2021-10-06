Луиш ФИГУ: «ЧМ каждые два года – это безумие»

Знаменитый португальский полузащитник Луиш Фигу раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждый два года:

«Мне кажется, что это безумие. Идею продвигают люди, которые не думают о хорошем футболе. В проведении чемпионата мира каждые два года нет никакого смысла.

Представьте, в календаре будет чемпионат мира каждые два года, чемпионат Европы каждые два года, а ещё отборочные турниры… Эта идея смешна».