Кто лучший футболист в истории? Математик из Англии все высчитал

Футбол давно увлекает множество людей по всей планете, и у каждого поклонника этой игры есть свои любимцы среди профессиональных игроков. Однако, в отличие от непосредственного матча, в котором можно узнать триумфатора (хотя бы при помощи серии пенальти), в вопросе выявления лучшего игрока всех времен и народов никакой ясности не существует. Именно поэтому часто среди поклонников футбола, особенно с разных континентов или разных возрастов, возникают горячие споры насчет того, кто все-таки является самым ярким, талантливым – одним словом лучшим – игроком планеты.

Ответ на этот вопрос попытался дать британский математик Том Кроуфорд, имеющий научную степень доктора наук. Не так давно он разработал собственную математическую модель, благодаря чему дал четкий ответ на вопрос – кто является лучшим футболистом в истории.

Лучшего Кроуфорд выбирал из десяти претендентов, в когорту которых вошли звезды разных эпох: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Пеле, Диего Марадона, Марко ван Бастен, Йохан Кройф, Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано, Роналдо и Мишель Платини. Чтобы претендовать на первое место, игрокам необходимо было выиграть не менее двух «Золотых мячей» или быть признанными великими в эпоху до 1956 года, когда была учреждена эта престижная награда. Как известно, France Football, отвечающий за вручение «Золотого мяча», в 2016 году опубликовал переоценку врученных до 1995 года наград, когда их получали исключительно представители европейского континента. Благодаря этому, «задним числом» свои престижные призы получили Пеле и Диего Марадона, и это позволило Кроуфорду включить двух легендарных южноамериканцев в свое исследование.

В целом алгоритм доктора Кроуфорда предусматривал оценивание претендентов по семи критериям:

1. Награды (внутренние и международные), полученные на клубном уровне, качество которых определялось по коэффициентам УЕФА для обеспечения относительной сопоставимости силы соревнований.

2. Награды, полученные на международном уровне в составе сборных. Здесь 150 очков соискателю давала победа на чемпионате мира, 100 очков – победа на чемпионате Европы или Кубке Америки с дополнительными баллами в случае получения претендентом на этих соревнованиях приза лучшему бомбардиру или игроку турнира.

3. Количество мячей, забитых на клубном уровне.

4. Количество мячей, забитых на уровне сборных.

5. Количество голосов, полученных в голосовании на «Золотой мяч». При этом, цифра претендента делилась на общее количество голосов, отданных трем лучшим игрокам, для получения средневзвешенного значения, а затем умножалась на 100, чтобы вывести процент.

6. Личные рекорды футболиста – например, лучший бомбардир клуба, сборной или какого-то соревнования.

7. Сезоны «Z-фактора» или «математически выдающиеся кампании», в которых забитые мячи игрока привели его команду к успеху.

Лучшим по первому критерию стал Криштиану Роналду, в активе которого невероятное резюме, включающее в себя семь чемпионских титулов в трех различных странах плюс пять побед в Лиге чемпионов с Манчестер Юнайтед и Реалом. Лионель Месси совсем немного, но уступил португальцу.

Триумфатором по второму критерию однозначно стал бразильский форвард Роналдо, который дважды побеждал на чемпионатах мира с «селесао», а также выигрывал два Кубка Америки. Именно поэтому «Зубастик» получил 150 и 100 очков, соответственно.

По количеству мячей, забитых на клубном уровне, в математической модели доктора Кроуфорда нашлось сразу два достойных кандидата – Ференц Пушкаш, с его 625 голами в 629 матчах и бразилец Пеле с его 643 голами в 659 матчах. Бразилец несколько уступил европейцу, однако в целом оба набрали зачетные баллы.

В следующей категории вновь не нашлось равных Криштиану Роналду, который относительно недавно стал лучшим бомбардиром в мире в аспекте института национальных сборных. В настоящий момент на счету португальской звезды 111 забитых мячей, что лучше прежнего достижения, принадлежавшего иранцу Али Даеи (109 голов).

По голосам, полученным в голосованиях на «Золотой мяч», лучшим в математической модели доктора Кроуфорда стал Пеле, но бразилец ненамного обошел Криштиану Роналду, имеющего пять таких наград в активе, а потому на лидирующие позиции в рейтинге португальца этот аспект не слишком повлиял.

В шестом критерии, принимающем во внимание различные рекорды, лучшим вновь был определен Криштиану. В его активе не только титул лучшего бомбардира своей национальной сборной и мадридского Реала, но еще и пять различных мировых рекордов, которые по состоянию на сегодняшний день остаются актуальными.

Наконец, седьмой и самый загадочный аспект выявления лучшего, который британский математик назвал «Z-фактором», принес успех Лионелю Месси. Было подсчитано, что забитые мячи аргентинца позволили Барселоне завоевать десять титулов в Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов. В этом компоненте Месси с огромным отрывом первенствовал над всеми остальными.

Подведя итоги, Кроуфорд пришел к выводу, что лучшим футболистом всех времен и народов является Криштиану Роналду. Что правда, изумительное влияние Месси на результаты Барселоны в последние полтора десятилетия практически позволило аргентинцу догнать португальца, и оставили за спиной Лионеля самого Пеле, часто называемого «Королем футбола».

Сам исследователь так прокомментировал результаты своего труда: «Как большой футбольный фанат, я давно спорил со своими друзьями, кто является величайшим игроком всех времен. А еще я люблю нести математику в массы, поэтому был рад возможности продемонстрировать один из способов ее использования в футболе. Эта затея добавила мне головной боли, но и принесла массу веселья. Очевидно, что лучшим, по заданным параметрам, стал Криштиану Роналду, однако статистика других футболистов абсолютно невероятна. Именно поэтому я уверен, что несмотря на мои выводы, дебаты среди болельщиков будут продолжены!»

Для того, чтобы понимать последнее, не нужно быть доктором наук, но исследования Кроуфорда в любом случае выглядят достаточно интересно, и совершенно точно поднимут градус в извечных спорах между личными фанатами того или иного игрока…

Текст: https://meta.ua