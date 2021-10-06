Несколько игроков Ингульца получили микротравмы

17 октября «Ингулец» примет «Рух» в рамках 11-го тура УПЛ.

Во время паузы в чемпионате подопечные Сергея Лавриненко не будут проводить спарринг, хотя соседи из «Александрии» и предлагали свои услуги. Однако сразу у нескольких футболистов «Ингульца» есть микротравмы, и чтобы не усугублять положение, решено было сосредоточиться на восстановлении и тренировочном процессе.

«Ингулец» занимает 12-е место в чемпионате Украины, набрав 8 очков.