Ингулец отказался от товарищеского матча с Александрией

«Александрия» начнет подготовку к поединку с «Ворсклой» 7 октября

  • 05.10.2021 13:21
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Ингулец отказался от товарищеского матча с Александрией
© ФК Александрия

17 октября «Александрия» проведет поединок 11-го тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой».

Подготовку к этому матчу «горожане» начнут в четверг, 7 октября. 10 октября «Александрия» планировала провести контрольный поединок с «Ингульцом», однако «Ингулец» отказался, клубу придется ограничиться двусторонкой.

Полузащитник Максим Третьяков не избежал повреждения в поединке предыдущего тура с «Вересом» и даже вынужден был попросить замену, но «горожане» надеются, что к противостоянию с «Ворсклой» он вернется в строй.

«Александрия» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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