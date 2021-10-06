Ангелина Калинина – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Ангелина Калинина (№62 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка сразится против Шелби Роджерс из США (№44 WTA). Встреча пройдет пятым запуском на корте №1 после матча Канепи – Киз. Ориентировочное время начала встречи – 05:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка. Еще перед одним матчем Ангелине пришлось сняться из-за травмы.



В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№10 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА