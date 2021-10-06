Фонсека впервые жестко ответил на многолетнюю критику Луческу

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, насколько трудно было приходить в донецкий клуб после Луческу и жестко ответил на критику румынского специалиста.



«Я пришел после 12 лет Луческу, это было нелегко. Потому что у меня были другие идеи, это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить взгляды на футбол и игру после 12 лет того, что они делали, это было действительно трудно. Особенно на первом этапе.



Я не говорю, что идеи Луческу - плохие, они другие. Интегрировать свои идеи в игру команды было на самом деле сложно. Луческу - очень хороший тренер, результаты в «Шахтере» это подтверждают. Также это доказывают результаты в киевском «Динамо».



Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую ​​команду, и трудно было изменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата.



Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я перенял от Луческу игроков, которые были без мотивации, половина не хотела оставаться в команде. Это был коллектив, у которого были проблемы с дисциплиной. Кроме того, были мелкие конфликты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры - это очень тяжело. То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу - да, это правда. Но это не была схема, которую изобрел Луческу, она универсальна.



Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить за команды, в которые прихожу. Не благодарят и меня тренеры, которые приходят после. Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что», - сказал Фонсека.

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