Фонсека впервые жестко ответил на многолетнюю критику Луческу

Бывший тренер «Шахтера» наконец-то заговорил на эту тему

  • 06.10.2021 13:13
  • 4295 просмотров
  • 16 комментариев
Фонсека впервые жестко ответил на многолетнюю критику Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, насколько трудно было приходить в донецкий клуб после Луческу и жестко ответил на критику румынского специалиста.
 
«Я пришел после 12 лет Луческу, это было нелегко. Потому что у меня были другие идеи, это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить взгляды на футбол и игру после 12 лет того, что они делали, это было действительно трудно. Особенно на первом этапе.
 
Я не говорю, что идеи Луческу - плохие, они другие. Интегрировать свои идеи в игру команды было на самом деле сложно. Луческу - очень хороший тренер, результаты в «Шахтере» это подтверждают. Также это доказывают результаты в киевском «Динамо».
 
Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую ​​команду, и трудно было изменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата.
 
Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я перенял от Луческу игроков, которые были без мотивации, половина не хотела оставаться в команде. Это был коллектив, у которого были проблемы с дисциплиной. Кроме того, были мелкие конфликты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры - это очень тяжело. То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу - да, это правда. Но это не была схема, которую изобрел Луческу, она универсальна.
 
Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить за команды, в которые прихожу. Не благодарят и меня тренеры, которые приходят после. Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что», - сказал Фонсека.

Он все еще безработный. Почему Паулу Фонсека не стал тренером Тоттенхэма

Источник — Бомбардир

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 14:08
    0
    Semiramida, 06.10.2021 13:49
    Молодой человек ,я опечаталась.
    Перепутать себя и мужика, это не опечатка, это дебилизм!) Коля, скажи что аккаунт перепутал))
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 06.10.2021 13:55 (изменен)
    -4
    А главные успехи фансеки в Украине - это Суркис который сначала не дал Реброву распоряжаться кадрами в команде, а после вообще сменил на физрука, ну и конечно же поголовно купленные судейки и ффУ
    Не зря же когда это чудо назначали в Рому, из клуба в знак протеста ушёл легенда римлян Тотти, он уже тогда понимал какого « спеца» получат волки
    Ссылка
    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 06.10.2021 13:55
    +4
    Semiramida, 06.10.2021 13:49
    Молодой человек ,я опечаталась.
    Хорошая опечатка.
    С завидной регулярностью появляются.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 06.10.2021 13:52 (изменен)
    -1
    бугор, 06.10.2021 13:41
    он все по делу сказал ,а ты девушка иди лучше своим парнем займись
    Кто о чем а алкашня ржавая об однополой любви
    Прямо отличительная черта у них, ну кроме любви к дешёвым спиртосодержащих средствам
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 06.10.2021 13:49
    -1
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 13:47
    Тебе как мужчине?)) Я это заскриню!) Совсем уже пропил все мозги?))
    Молодой человек ,я опечаталась.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
    Sviatoslav Kudelych, 06.10.2021 13:49
    +2
    "Те, що я грав у такий самий футбол, як і Луческу – так, це правда".
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 13:47
    -4
    Semiramida, 06.10.2021 13:45
    Боже мой, сколько вам лет, если вы такую чепуху пишите? Ребята, болельщики Шахтера! Когда что-то собираетесь написать - несколько раз подумайте хорошенько! А то мне, как мужчине, очень стыдно читать ваши высказывания с оскорблениями
    Тебе как мужчине?)) Я это заскриню!) Совсем уже пропил все мозги?))
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 06.10.2021 13:45
    -1
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 13:40
    Смешно смотреть на потуги пропитых ботов, которые гонят на Фонсеку, который в Украине выиграл абсолютно все и оставил столичных доходяг без медалей)) Эпичным будет то, что Фонсеку позовут в офшорную помойку, и они переобуются в воздухе, как с Луческу, который из «старого румынского маразматика, который в футболе разбирается не больше чем вшивая кошка в астрофизике» превратился в добротного тренера, и за ним трясется вся дыкашная шушара))
    Боже мой, сколько вам лет, если вы такую чепуху пишите? Ребята, болельщики Шахтера! Когда что-то собираетесь написать - несколько раз подумайте хорошенько! А то мне, как мужчине, очень стыдно читать ваши высказывания с оскорблениями
    Ссылка
    бугор
    online
    бугор, 06.10.2021 13:41
    -1
    Funny____Cat, 06.10.2021 13:20
    Физручина хоть как о пытается привлечь к себе внимание
    Хоть Касымпаша условная может позовёт такого гения тренерской мысли
    Что ж он не сказал какие новые идеи привнёс и чем его шахтёр отличался от шахтера румына , только в фактах ?
    он все по делу сказал ,а ты девушка иди лучше своим парнем займись
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 13:40
    -2
    Смешно смотреть на потуги пропитых ботов, которые гонят на Фонсеку, который в Украине выиграл абсолютно все и оставил столичных доходяг без медалей)) Эпичным будет то, что Фонсеку позовут в офшорную помойку, и они переобуются в воздухе, как с Луческу, который из «старого румынского маразматика, который в футболе разбирается не больше чем вшивая кошка в астрофизике» превратился в добротного тренера, и за ним трясется вся дыкашная шушара))
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 06.10.2021 13:38
    +1

    да хватит "пинать" уже старого румына... он требует слишком внимание к себе просто
    Ссылка
    DKFC
    DKFC, 06.10.2021 13:33
    +3
    Ще б в 2030 році згадав стару образу.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 06.10.2021 13:23 (изменен)
    0
    Мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу.(с)
    —-
    То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу - да, это правда(С)
    —————
    Это фансека или максим 777 интервью давал, его не смущает , что он сам себе противоречит в одном абзаце ?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.10.2021 13:20
    +2
    проехался по деду)
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 06.10.2021 13:20 (изменен)
    -6
    Физручина хоть как о пытается привлечь к себе внимание
    Хоть Касымпаша условная может позовёт такого гения тренерской мысли
    Что ж он не сказал какие новые идеи привнёс и чем его шахтёр отличался от шахтера румына , только в фактах ?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 06.10.2021 13:19
    -2
    Все по делу! Нытье Луческу как раз и привело его в дыку🤷🏻‍♂️
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