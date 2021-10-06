КРИВЦОВ: «Финляндия – мощная команда, игроки выступают в топ-чемпионатах»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о будущем сопернике в отборе на ЧМ-2022 - сборной Финляндии.

«У нас утром тактическое занятие, вечером также отработали тактику, а затем поиграли. У нас два теоретических занятия в день, плюс отрабатываем на поле. Нужно серьезно подготовиться к этой игре, а то впереди финальные матчи. Знаем по первой игре в Киеве, что команда мощная, игроки выступают в заграничных клубах, в топ-чемпионатах», - сказал Кривцов.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.