Ауты стали оружием в футболе. Они – элемент стратегии, но убивают зрелище

15 сентября в Чемпионшипе состоялся в общем-то рядовой поединок лиги между «Бристолем» и «Лутоном». Мало кто мог предсказать, что после игры, которая завершилась со счетом 1:1, наставник гостей Нейтан Джонс разразится невероятной критикой в адрес стратегии «Бристоля», а также затронет тему целесообразности внесения изменений в правила футбола в отношении вбрасывания мяча из-за боковой.

Когда Футбольная ассоциация в 1883 году впервые постановила возобновлять игру из-за боковой линии вбрасыванием мяча обеими руками сверху над головой, вряд ли кто-то мог предвидеть, что спустя многие десятилетия найдутся те, кто начнет использовать этот элемент, как часть своей стратегии. До этого тренерам и футболистам даже задумываться над подобным не приходилось, так как с 1863 года мяч из-за боковой линии вводил в игру тот футболист, который успевал первым его взять в руки. Речи о том, чье касание было последним перед тем, как мяч покидал пределы поля, тогда вообще не было, равно как и многие другие аспекты правил футбольного аута были далекими от нынешних.

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Сейчас ситуация совсем иная, и есть множество команд, которые стараются выстраивать свою игровую стратегию на, казалось бы, мелочах. Уже упоминаемый выше наставник «Лутона» Нейтан Джонс после трудовой ничьей с «Бристолем» на выезде, коршуном набросился на тактику хозяев поля. Те, по мнению коуча гостей, превратили футбол в показательное выступление по вбрасыванию мяча из-за боковой в исполнении центрального защитника Томаша Каласа (28-летний игрок сборной Чехии ныне является капитаном «зарянок», перебравшись в клуб на постоянной основе летом 2019 года из «Челси» за 9 миллионов евро).

Всякий раз, когда Калас подходил к мячу, чтобы выполнить аут, он тратил немало времени на, казалось бы, простецкую процедуру. Все потому, что чех известен своими дальнобойными вбрасываниями, большинство из которых ориентированы на зону штрафной соперника. Для этого Каласу нередко требовалось полотенце, которым капитан «Бристоля» тщательно вытирал руки и мокрый мяч для обеспечения лучшего захвата и контроля над ним.

Нейтана Джонса раздражало не только и не столько полотенце, используемое Каласом, но по каким-то причинам отсутствующее в районе боковых линий, когда аут вбрасывал штатный исполнитель этого стандарта в составе «Лутона» Гарри Корник. Куда больше менеджер гостей был раздражен временем, затрачиваемым на процесс. Коуч «шляпников» даже назвал это «абсолютным позором», свидетелем которого стали все поклонники Чемпионшипа и всего британского футбола.

Коллегу немедленно поддержал бывший наставник шотландского «Рейнджерс» и «Ноттингем Форест» Марк Уорбертон, ныне работающий с «Куинз Парк Рейнджерс» во все том же Чемпионшипе. Посочувствовав Джонсу в ситуации с полотенцем для Каласа, Уорбертон заявил, что театральные выходки с длинными паузами, связанными с исполнением аутов игроками некоторых команд, отрицательно влияют на количество игрового времени и, следовательно, качество зрелища, ради которого болельщики посещают стадионы.

«Мы оцениваем слабые и сильные стороны соперника, поэтому, конечно, стараемся учитывать длинные забросы после аутов. Но я бы хотел видеть ограничение на ввод мяча из-за боковой. Я смотрю игру некоторых команд, и понимаю, что для них каждый аут становится полноценным стандартом, к которому идет колоссальная подготовка, и который используется даже не как элемент тактики, а как часть самой настоящей стратегии».

«В итоге темп матча падает, игра останавливается, центральные защитники начинают бегать трусцой, и иногда требуется до минуты времени, чтобы вернуть мяч в игру. Ауты стали оружием в футболе, но само зрелище постепенно превращается в бессмысленную трату времени для болельщиков. Есть немало исследований, в которых говорится, что в среднем мяч находится в игре только 46 минут времени, а еще 18 минут уходит на исполнение стандартов. В этом факте уже заметно, что фанаты теряют 18 минут развлечения. Если бы мы говорили о концерте какой-то музыкальной звезды, то был бы невероятный скандал, если бы время концерта организаторы сократили на 18 минут», - высказывает мнение Уорбертон.

59-летний специалист в общем-то прав, так как Томаш Калас – это лишь последний яркий пример мастеров по исполнению аутов в футболе. Никакое исследование данного вопроса не было бы полным без упоминания имени легендарного Рори Делапа, который еще будучи школьником становился чемпионом на соревнованиях по метанию копья. «Ручные ракеты» Делапа часто становились объектом недовольства со стороны наставников команд английской Премьер-лиги. Все из них, казалось бы, знали, чего ждать от Рори, но тактика хавбека, повесившего бутсы на гвоздь в 2013-м, а ныне работающего ассистентом Майкла О’Нила в «Сток Сити», раз от раза приносила свои плоды.

Еще одним гением аутов был Арон Гуннарссон, который внес неоценимый вклад в одно из наиболее тяжелых для восприятия поражений сборной Англии в новейшей истории – от Исландии в 1/8 финала Евро-2016 со счетом 1:2. Накануне того поединка в английской прессе появилось интервью Гуннарссона, в котором тот рассказал, как именно Исландия, задействовав тактику бомбардировок штрафной из аутов, намеревается одолеть сопротивление англичан, вызвав настоящий хаос в оборонительных построениях последних.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арон Гуннарссон

«Это оружие, которое мы выбрали специально, потому что у нас есть игроки, которые умеют забивать головой, и нам удалось удачно его использовать против Австрии на групповой стадии», - говорил Гуннарссон.

Похоже, что тогдашний наставник сборной Англии Рой Ходжсон не обратил должного внимания на эти слова. Первое же дальнее вбрасывание Гуннарссона привело к тому, что Кари Арнасон пробросил мяч дальше, а Рагнар Сигурдссон отправил его в сетку ворот англичан мимо опешившего Джо Харта.

Неудивительно, что во многих топ-клубах нынче есть специальные тренеры, которые помогают игрокам оттачивать мастерство исполнения аутов. Например, в «Ливерпуле» работает легендарный датчанин Томас Гроннемарк, который с 2018 года индивидуально оттачивает этот компонент с некоторыми футболистами «красных». Гроннемарку долгое время принадлежал и мировой рекорд по дальности вбрасывания аута в футболе – 51,33 метр, однако не так давно его перекрыл американец Майкл Льюис, бросивший мяч из-за боковой на практически абсурдные для футбола (с точки зрения протяженности стандартного поля, которая составляет 90-120 метров) 59,82 метров.

Именно поэтому Нейтану Джонсу, Марку Уорбертону и многим другим, похоже, только и остается, что сокрушаться в комментариях. Тренеры, у которых нет футболистов, способных на запуск «ручных ракет» из-за боковой, всегда будут недовольны, что против них используют такое «запрещенное оружие». С другой стороны, в чем Джонс и Уорбертон точно правы, так это в необходимости существования временного лимита на введение мяча из-за боковой, иначе футбол в будущем рискует действительно превратиться в пошаговую стратегию, которая будет интересна исключительно ее участникам, но никак не зрителям, многие из которых уже все чаще и чаще чувствуют себя обманутыми. И это мы еще не говорим о «поколении TikTok», привлечь внимание которого современному футболу с его откровенно низкой динамичностью событий все сложнее и сложнее…