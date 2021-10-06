Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Должны умно играть с мячом и без него»

Защитник сборной Италии – о предстоящем матче с Испанией

  • 06.10.2021 11:59
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  • 1 комментарий
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Должны умно играть с мячом и без него»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

37-летний защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша», - сказал Кьеллини.

Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 06.10.2021 12:18
    0
    Удачі, Італяє!🇮🇹
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