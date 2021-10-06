Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Должны умно играть с мячом и без него»

37-летний защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Испании.
«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша», - сказал Кьеллини.
Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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