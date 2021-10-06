Сергей БУЛЕЦА: «C Боснией и Финляндией будет два тяжелых матча»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями

  • 06.10.2021 12:00
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Сергей БУЛЕЦА: «C Боснией и Финляндией будет два тяжелых матча»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины Сергей Булеца высказался о грядущих матчах национальной команды против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

«Когда тренер тебе доверяет, дает тебе и поиграть чуть-чуть, и уверенность – это очень хорошо для футболиста.

Две тяжелые встречи. Что самое тяжелое? Думаю, это дисциплина, концентрация и просто надо слушать нашего тренера», – сказал Булеца.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины 9 октября cыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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