Сергей БУЛЕЦА: «C Боснией и Финляндией будет два тяжелых матча»

Хавбек сборной Украины Сергей Булеца высказался о грядущих матчах национальной команды против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
«Когда тренер тебе доверяет, дает тебе и поиграть чуть-чуть, и уверенность – это очень хорошо для футболиста.
Две тяжелые встречи. Что самое тяжелое? Думаю, это дисциплина, концентрация и просто надо слушать нашего тренера», – сказал Булеца.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины 9 октября cыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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