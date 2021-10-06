Роберто МАНЧИНИ: «Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро»

Наставник сборной Италии – о сопернике по полуфиналу Лиги наций

  • 06.10.2021 11:00
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Роберто МАНЧИНИ: «Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Мы должны и дальше играть в хороший и атакующий футбол, чтобы наши молодые футболисты продолжили расти. Многие молодые игроки преуспевают в Серии А; Тонали, например, или другие ребята, которые сейчас выступают за команду U-21. Я надеюсь, что они будут получать как можно больше игрового времени в своих клубах.

Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», - сказал Манчини.

Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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    glinde
    online
    glinde, 06.10.2021 11:23
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