Роберто МАНЧИНИ: «Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Мы должны и дальше играть в хороший и атакующий футбол, чтобы наши молодые футболисты продолжили расти. Многие молодые игроки преуспевают в Серии А; Тонали, например, или другие ребята, которые сейчас выступают за команду U-21. Я надеюсь, что они будут получать как можно больше игрового времени в своих клубах.

Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», - сказал Манчини.

Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.