Серхио БУСКЕТС: «Итальянцы заслуженно стали чемпионами Европы»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Мы гордимся тем, что дошли до этой стадии, но никто из нас не хочет заканчивать борьбу в полуфинале. Мы здесь, чтобы повеселиться, почувствовать вкус этого турнира и выйти в воскресный финал.

Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии», - сказал Бускетс.

Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.