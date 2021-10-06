Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «Диагностировали перелом височной кости»

Голкипер «Львова» Александр Ильющенков рассказал о травме, полученной в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (0:1).

«Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл», - сказал Ильющенков.