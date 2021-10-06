Луис ЭНРИКЕ: «Нужно навязать Италии свой стиль игры»

Наставник сборной Испании – о предстоящем матче

  • 06.10.2021 09:38
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Луис ЭНРИКЕ: «Нужно навязать Италии свой стиль игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Я не люблю беспокоиться о том, что может произойти - нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить - играть в своем стиле.

Мой план, как всегда, заключается в том, чтобы с первых минут завладеть инициативой и играть с амбициями. Многие игроки не смогли присоединиться к нам, и мне жаль, что так вышло, но у нас здесь все равно отличная команда», - сказал Энрике.

Матч Италия – Испания состоится в среду, 6 октября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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